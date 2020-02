Le Sénégal recherche 50 milliards FCFA sur le marché de l’UMOA

Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec l’Agence UMOA-Titres, est à la recherche d’un montant de 50 milliards de FCFA (environ 85 millions de dollars) à travers l’émission simultanée par adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) à 3 et 5 ans prévu le 7 février 2020, a appris samedi APA auprès de l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.C’est la deuxième émission d’OAT que l’Etat du Sénégal émet au titre de l’année 2020 après celle du 10 janvier dernier qui lui a permis de lever un montant de 38,500 milliards de FCFA.

L’émission du 7 février 2020 vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Sénégal. Elle rentre dans le cadre de la politique d’endettement actuelle des autorités sénégalaises et qui est de plus en plus orientée vers le choix d’instruments innovants tels que les obligations assimilables, les adjudications ciblées réservées à des spécialistes en valeurs du Trésor.

C’est dans ce sens que, le gouvernement sénégalais avait été très actif sur le compartiment des titres publics du marché financier de l’UMOA depuis juin 2019 avec quatre adjudications réussies d’ OAT pour un montant total cumulé de 355 milliards de FCFA.

Pour l’émission du 7 février 2020, l’émetteur s’est engagé à rembourser les OAT à 3 ans le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 10 février 2023. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d’un taux d’intérêt de 5,80% payable dès la première année.

Quant aux OAT à 5 ans, leur remboursement se fera aussi le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance ou remboursement in fine fixé au 10 février 2025. Pour ces types d’obligations, le paiement des intérêts se fera aussi annuellement sur la base d’un taux d’intérêt de 6% dès la première année.