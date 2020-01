Le Roi Mohammed VI gracie 201 détenus africains

Le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce exceptionnelle à 201 détenus africains étrangers, condamnés par les différents tribunaux du Royaume, indique mercredi un communiqué du ministère de la justice.Selon le communiqué, cette honorable grâce s’inscrit dans le cadre de l’approche humaine du Souverain et est aussi un encouragement pour ceux qui ont fait preuve d’une bonne conduite et d’un bon comportement durant la période de l’exécution de leur peine infligée, en respectant les lois et les normes mises en vigueur, et qui ont répondu favorablement aux programmes de réadaptation et de réinsertion.

De ce fait, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faciliter les opérations de leur retour à leurs pays.