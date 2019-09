Le procureur annonce la répression des dérives sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire

Le procureur de la République de Côte d’Ivoire, Adou Richard Christophe a regretté mercredi à Abidjan, la persistance des dérives sur les réseaux sociaux depuis la mort du célèbre chanteur ivoirien Houon Ange Didier dit DJ Arafat, annonçant la répression de ces infractions.«Le procureur de la République tient à indiquer que la commission des nombreuses infractions à la loi pénale à travers les publications incendiaires et les incitations à le faire, ne peuvent rester impunies. Aussi était-il important pour le parquet, après la phase de sensibilisation, de rencontrer les administrateurs de forums en vue de passer le message de la fermeté extrême avec laquelle ces infractions seront réprimées afin de rendre internet juridiquement viable», a annoncé à la presse, M. Adou après une rencontre avec les administrateurs de forums facebook.

Au cours de cet entretien avec ces derniers, a fait savoir le magistrat hors hiérarchie, une revue de la loi sur la cybercriminalité a été faite. Cette loi, a-t-il souligné, prévoit des peines très sévères pouvant atteindre 20 années d’emprisonnement.

« Diverses mesures pour prévenir les dérives ont été suggérées aux administrateurs de forums au cours de cette rencontre», a dit le procureur de la République énumérant entre autres, au nombre desdites mesures, l’identification complète de membres des forums, la traque et la radiation des délinquants et des cyber-délinquants et l’élaboration d’une charte d’utilisation à faire signer et respecter par les membres des forums.

Dimanche dernier, le préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié a annoncé l’arrestation de douze personnes en relation avec la profanation de la tombe de DJ Arafat inhumé la veille (samedi) au cimetière de Williamsville dans le Nord d’Abidjan.

Lundi, la police ivoirienne, se fondant elle-aussi sur des publications sur les réseaux sociaux, a lancé un appel à témoin pour retrouver quatorze présumés profanateurs de la sépulture de DJ Arafat considéré comme le Roi du coupé-décalé (musique urbaine ivoirienne très en vogue dans le pays et sur le continent).