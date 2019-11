Le procès mouvementé d’un maître coranique à la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA se font l’écho des violences qui ont émaillé le procès de Cheikhouna Guèye et compagnie, accusés de pratiques esclavagistes sur des enfants talibés.« Les maîtres coraniques se déchainent », barre à sa Une Le Quotidien avant de s’interroger en ces termes : « Que reste-t-il du Palais de justice (de Louga) ? ». « En attendant le verdict prévu le 4 décembre prochain, le Palais de justice de Louga a été saccagé par les souteneurs du marabout +esclavagiste+ », informe le journal.

« A l’annonce du réquisitoire du parquet (2 ans dont 2 mois de prison ferme) contre le maitre coranique et ses co-prévenus, les partisans du marabout, venus en masse, se sont rués sur les vitres du tribunal qu’ils ont défoncées, dévastant tout sur leur passage », souligne le quotidien L’AS.

Cela pousse le quotidien Vox Populi à arborer ce titre : « Les +Serigne daara+ sèment la terreur au tribunal », puis de signaler que « L’Union des magistrats du Sénégal (UMS) a condamné +ces actes intolérables ».

Malgré ces violences et « A la surprise générale, il (Cheikhouna Guèye) aurait bénéficié d’une liberté provisoire ainsi que de tous ses co-accusés. D’après Oustaz Matar Sarr, qui a publié l’information sur sa page Youtube, « Serigne Khadim Guèye et ses acolytes vont rentrer chez eux et vaquer à leurs occupations jusqu’au délibéré », informe Sud Quotidien.

Sous le titre « Honteux ! », Enquête revient sur la mendicité et les sévices corporels sur les enfants et affirme que « L’Etat, les parents et les citoyens sont spectateurs de la violence exercée sur des milliers d’enfants ».

Dans ses colonnes, le journal donne la parole à Madiaw Ndiaye de la palteofrme Aar Xaleyi (protéger les enfants) qui déclare : « Il n’y a aucun business aussi florissant que l’exploitation des talibés. C’est de la mafia » et le Psychologue Abib Ndiaye d’ajouter : « Un enfant brimé est un adulte à fort potentiel de comportement violent ».

Sur un tout autre sujet, le quotidien national Le Soleil revient sur le Conseil des ministres d’hier consacré au financement de la phase 2 du train express régional (TER). A ce propos, le journal affiche : « Macky Sall pour une mise en œuvre des accords signés » pour « accélérer les exécutions des projets en mode +fast track+ ».