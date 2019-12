Le prix « Héros de l’année » de CNN décerné à l’Ethiopienne Freweini Mebrahtu

CNN a nommé l’Ethiopienne Freweini Mebrahtu « Héros de l’année » pour avoir œuvré à changer la stigmatisation culturelle autour des périodes menstruelles des femmes.Freweini a remporté dimanche ce prix de CNN pour l’année 2019, en reconnaissance de son brevet pour un tampon menstruel réutilisable pour les filles de son Ethiopie natale qui n’ont pas accès aux serviettes hygiéniques.

La conviction de Freweini selon laquelle aucune fille ne devrait rater l’école à cause d’une période, résonne fortement à l’échelle mondiale.

Freweini a consacré sa vie à maintenir les filles à l’école en concevant un tampon menstruel réutilisable et en essayant de mettre fin à la stigmatisation culturelle autour de la question des règles menstruelles.

« Je ne sais même pas quoi dire », a déclaré Freweini lors de la remise du prix, ajoutant : « Je suis tellement humble et reconnaissante envers CNN… C’est pour toutes les filles et les femmes du monde entier. Dignité pour tous ».

Les électeurs en ligne ont choisi Freweini comme lauréate du prix de CNN 2019 parmi les 10 meilleurs finalistes du concours.

Freweini a étudié le génie chimique aux Etats-Unis et a conçu et breveté un tampon menstruel réutilisable en 2005.

Elle et son équipe produisent 750.000 serviettes réutilisables par an dans son usine en Ethiopie. Près de 800.000 filles et femmes bénéficient de son travail.

Plus de 80% des paquets qu’elle fabrique sont vendus à des ONG qui les distribuent gratuitement.