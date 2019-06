Le président mauritanien lance la réhabilitation d’un affluent du fleuve Sénégal

Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a donné mercredi le coup d’envoi de la réhabilitation de l’affluent de Koundi qui s’étend sur une longueur de 145 kilomètres à partir du fleuve Sénégal.Cet affluent traverse une vaste zone arable non exploitée à cause de l’irrégularité de la présence d’eau.

Le projet comporte l’approfondissement de 36 kilomètres de l’affluent dans le but de mettre en valeur 5.000 hectares de cultures de décrue et 10.000 hectares de cultures irriguées.

Selon le ministère du Développement rural mauritanien, ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme de nettoyage et d’approfondissement des cours d’eau pour assurer l’approvisionnement durable des périmètres irrigués.

Il s’agit aussi de réaliser des passerelles pour faciliter la circulation des personnes et des animaux sur l’affluent.

Les travaux financés à hauteur de plus de 251 millions d’ouguiyas (6,7 millions de dollars US) par le Fonds saoudien de développement et l’Etat mauritanien devront durer 15 mois.