Le président Macky Sall et Abdoulaye Wade s’engagent à poursuivre le dialogue

Le président de la République, Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, se sont engagés à poursuivre les discussions relatives au statut du chef de l’opposition et au processus électoral dans le cadre du dialogue national en cours entre plusieurs acteurs de la classe politique nationale.L’annonce a été fait à l’issue d’une audience accordée samedi par le Chef de l’état à son prédécesseur au Palais de la République.

« Au cours de leur entretien, les deux hôtes ont fait un large tour d’horizon de la situation politique nationale caractérisée par des questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l’opposition qui seront reprises dans le cadre dialogue national », lit-on dans la déclaration conjointe qui a sanctionné l’entretien de 3h d’horloge.

Dans le document lu par Mayoro Faye du pôle de communication du Parti démocratique sénégalais, le président Abdoulaye Wade a fait des recommandations au président de la République pour qu’il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles.

D’autres points ont été également au menu des discussions entre les deux hommes, notamment la situation sous régionale et africaine, dominée par des enjeux sécuritaires.

« Constatant leur parfaite convergence de vue sur la question, ils s’engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité. Ils exhortent tous les sénégalais et tous les africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l’intérêt de l’Afrique », poursuit la déclaration conjointe.

Après avoir remercié le président Abdoulaye Wade pour avoir accepté de se déplacer pour venir le rencontrer, le président Macky Sall a promis à son hôte une visite retour à son domicile, à une date à convenir.

L’ancien président du Sénégal a, à son tour, exprimé sa gratitude au président Sall de l’avoir invité au Palais de la République avec tous les honneurs.

Les deux hommes ont également tenu à remercier le Khalife général de la confrérie mouride, Serigne Mountakha Mbacké, pour avoir facilité leurs retrouvailles, à l’occasion de l’inauguration le 27 septembre de la Mosquée Massalikoul Jinaan construite à Dakar par la confrérie mouride.

Macky Sall et son prédécesseur n’étaient plus apparus ensemble en public depuis une dizaine d’années ; un nouveau signe de réconciliation entre l’actuel et l’ancien présidents de la République.