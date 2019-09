Le président Kagame va plaider l’éradication de la pauvreté à l’AG de l’ONU

Le président rwandais, Paul Kagame séjourne à New York pour assister à la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a indiqué la présidence rwandaise dans un communiqué officiel.A la veille de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’ouvre mardi à New York, le président Kagame a présidé dimanche le Conseil consultatif présidentiel (PAC), un groupe d’éminents experts rwandais et internationaux offrant des conseils stratégiques au président et au gouvernement rwandais dans son ensemble, indique le communiqué.

Le président Kagame devrait s’adresser également aux dirigeants mondiaux lors de la 74e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient sous le thème : « Dynamiser les efforts multilatéraux pour l’éradication de la pauvreté, l’éducation de qualité, l’action climatique et l’inclusion ».

Auparavant, Kagame participe ce lundi à une réunion de haut niveau sur la couverture maladie universelle et prononcera un discours à l’ouverture du Sommet de l’ONU sur le climat.

L’Assemblée générale est l’un des six organes principaux des Nations Unies et le seul au sein duquel tous les États membres sont également représentés.

Le débat général au début de chaque session est considéré comme le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux. Cette année, 143 chefs d’État et de gouvernement se sont inscrits pour prendre la parole lors de la semaine de haut niveau.