Le président de la Fondation pour l’égalité des chances en Afrique félicite le peuple tunisien pour avoir voté dans le « calme » et la « paix »

Le président de la Fondation pour l’égalité des chances en Afrique, Mohamed Bouamatou, a présenté ses félicitations à la Tunisie qui a montré au monde son grand attachement à la démocratie et au progressisme tant les élections semblent s’être déroulées dans d’excellentes conditions.Dans un message adressé au lendemain de la tenue de l’élection présidentielle en Tunisie, M. Bouamatou a tenu à féliciter particulièrement le peuple tunisien pour avoir voté dans le « calme » et dans la « paix ».

« Je félicite l’Etat tunisien et son administration pour avoir su organiser des élections libres et transparentes », se rejouit-il, saluant également l’ensemble des candidats pour « avoir su respecter les résultats et mené une campagne de haut niveau, respectueuse des uns et des autres, avec des débats pleins de sagesse et de patriotisme ».

Il a également félicité l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections dont « l’impartialité devrait inspirer bien d’autres commissions électorales ».

« Vous venez de donner une leçon de civisme, de démocratie et de modernité aux pays arabes et africains. Vous êtes véritablement notre fierté », écrit-il.

Pour lui, le peuple tunisien « s’est à nouveau démarqué par son courage, son ambition. Il a montré aux électeurs des autres pays de la région qu’il est temps de ne plus avoir peur de la dictature, qu’il est temps de ne plus courber l’échine face à des présidents qui se complaisent à compter leurs interminables années passées au pouvoir ».

L’ensemble de la société tunisienne a montré qu’elle était la plus avancée du monde arabe et de l’Afrique. La jeunesse tunisienne nous permet de renouer avec l’espoir de meilleurs lendemains pour notre région, poursuit-il.

M. Bouamatou a formé le vœu que son pays la Mauritanie prenne exemple de la Tunisie, qui a fait de grands pas vers la modernité démocratique, rappelant que la Tunisie était la première à soutenir la Mauritanie dans son indépendance et que le feu le président Bourguiba a beaucoup aidé et accompagné la Mauritanie lors de ses premières années d’Etat souverain.