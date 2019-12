Le Pnud veut soutenir Bissau à lutter contre la corruption

Le représentant adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Guinée-Bissau, José Levy a déclaré, mercredi à Bissau, que son organisation va soutenir le pays dans l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption.S’exprimant lors d’une cérémonie de la remise de deux véhicules et de matériels informatiques à la Cour des comptes de Guinée-Bissau, M. Levy a estimé que la lutte contre la corruption est un élément important du gouvernement bissau-guinéen, amenant le PNUD et les autres agences du système des Nations Unies à s’engager à aider la Cour des comptes et les autres institutions nationales à formuler une stratégie de lutte et à sa mise en œuvre.

« Le niveau de corruption en Afrique et ses effets négatifs sur le développement du continent lui-même sont impressionnants », a déclaré le diplomate onusien.