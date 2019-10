Le micro-réseau de ce casino pourrait être l’avenir de l’énergie

Craignant l’isolement en cas de catastrophe, le Blue Lake Rancheria s’est associé à des chercheurs pour développer un microgrid unique. Voici comment ils l’ont fait.

Alors que la catastrophe de Fukushima se déroulait au Japon, la Blue Lake Rancheria, dans le nord de la Californie, faisait face à sa propre crise. Plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres et en amont de l’océan Pacifique, les 100 hectares de terres tribales sont devenus un refuge pour environ 3 000 habitants de la côte qui fuyaient un tsunami redouté du même tremblement de terre. Une vaste gamme de voitures assemblées à la station-service Rancheria; une jeune femme a couru en rond, tenant son bébé et pleurant.

L’inondation locale a fini par être relativement mineure. Mais le Blue Lake Rancheria était secoué. «Cela a ouvert les yeux», a déclaré Jana Ganion, directrice de la durabilité et des affaires gouvernementales à la Rancheria. « Nous devons nous préparer aux catastrophes qui sont raisonnablement prévisibles ici. »

Tsunamis pour un. Mais aussi l’énorme tremblement de terre qui va dévaster le Nord-Ouest. Et les feux de forêt annuels de la Californie, rendus encore plus vicieux par le changement climatique. Ces catastrophes ont toutes un point commun: elles menacent de couper la Blue Lake Rancheria de la grille pendant des jours, voire des semaines. Niché derrière le «rideau de séquoias» de l’État, l’emplacement rural de la Rancheria ne lui donne que peu de points d’accès, et les routes risquent d’être inaccessibles à la suite d’une catastrophe.

La réponse était d’aider les pionniers à ce que pourrait être l’avenir de l’énergie en Californie et au-delà. En collaboration avec des scientifiques du Schatz Energy Research Center de l’université d’État de Humboldt et de l’utilitaire local PG & E, la société Rancheria a mis au point son propre micro-réseau alimenté à l’énergie solaire, lui permettant de se déconnecter du réseau principal et de fonctionner à l’aide de la batterie Tesla. L’installation alimente six bâtiments, dont un casino de 55 000 pieds carrés et 102 chambres d’hôtel, soit plus de 140 000 pieds carrés d’espace total.

La tribu, qui ne compte que 49 membres, est constamment menacée par les incendies, de même que de nombreuses autres communautés californiennes. En automne, les vents saisonniers agitent l’équipement électrique et répandent des étincelles sur la brosse sèche en dessous.

Des responsables de l’État ont accusé PG & E d’avoir provoqué 17 des 21 grands incendies en Californie rien qu’en 2017, ainsi que pour l’incendie dévastateur de Camp l’an dernier, qui a pratiquement détruit la ville de Paradise, rasant près de 20 000 bâtiments et en tuant 85. Si le service public avait coupé Les vents près du paradis sont devenus particulièrement intenses, cette flamme mortelle n’aurait jamais pu s’enflammer.

Mais les préoccupations concernant les hôpitaux locaux et autres installations d’urgence ont tendance à empêcher les services publics de prendre de telles mesures préventives. Le passage aux microréseaux lors de tempêtes de vent particulièrement dangereuses pourrait renforcer la sécurité des villes de montagne de l’État.

Mais prenons le cas du Blue Lake Rancheria: Construire un microréseau n’est pas aussi facile que de jeter un paquet de panneaux solaires, de fixer des batteries au sol et de dire au revoir à l’ensemble du réseau. Cela prend beaucoup de temps, d’expertise et d’argent, environ 6,3 millions de dollars pour la Rancheria jusqu’à présent – 5 millions de dollars en fonds de R & D octroyés par la California Energy Commission en 2015, et le reste provenant de la Rancheria elle-même. Mais cet argent de recherche est un investissement dont pourraient bénéficier bientôt les communautés californiennes.

La construction du microgrid de Rancheria a commencé en mai 2016 et, un peu plus d’un an plus tard, PG & E a donné son aval pour sa mise en service.

Dans un monde idéal où le soleil brille toujours, la Rancheria pourrait s’alimenter indéfiniment, recharger ses batteries à l’aide de plus de 1 500 panneaux solaires pendant la journée et les épuiser le soir.

Mais un jour sombre, comme celui sur lequel je me suis rendu sur le terrain, les panneaux peinent à collecter les photons: ils génèrent 120 kilowatts, contre 420 kilowatts lorsque le soleil tourne à plein régime.

Chaque jour, Rancheria tire encore une petite quantité d’énergie du réseau de PG & E pour stabiliser le système. Mais s’ils perdent cette connexion pour une raison quelconque, ces six bâtiments centraux pourraient théoriquement durer des mois grâce à l’énergie solaire, avec des générateurs de secours entrant en activité de nuit ou par temps nuageux.