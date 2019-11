Le Maroc engagé dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour le maintien de la paix en RCA

Le Maroc « inscrit son engagement dans le cadre des efforts déployés par la communauté internationale pour le maintien et la consolidation de la paix en République centrafricaine (RCA), a déclaré, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.Le Royaume est aujourd’hui le partenaire africain « le plus engagé » en faveur de la paix en République centrafricaine (RCA), a-t-il dit à l’issue de ses entretiens avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-unies pour la République centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RCA (Minusca), Mankeur Ndiaye.

La visite de M. Nidaye dans le Royaume intervient dans le cadre de l’accompagnement multiforme du Maroc pour la RCA, a souligné le ministre dans un point de presse, précisant, dans ce sens, le Maroc déploie actuellement « 762 casques bleus au sein de la Minusca », qui grâce à « leur dévouement et à leur sens du devoir, ont réussi à établir des liens de confiance avec les populations locales quelles que soient leurs affiliations religieuses ».

Aussi, a-t-il poursuivi, la présidence marocaine de la « Configuration République centrafrique de la Commission de consolidation de la paix des Nations-Unies » témoigne du « profond engagement du Maroc pour les accords de paix dans ce pays africain frère ».

Et d’ajouter : « Non seulement le Maroc apporte un soutien au niveau des Nations-unies, mais également au niveau de l’Union africaine (UA) », notant qu’en qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, le Maroc « a tenu à allouer le temps et les ressources nécessaires à l’appui de l’accord politique de paix et de réconciliation », signé grâce au leadership de M. Ndiaye.