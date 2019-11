Le Maroc célèbre le 64ème anniversaire de son indépendance

Le peuple marocain célèbre ce lundi le 64ème anniversaire de la proclamation de l’Indépendance, un événement majeur de la vie nationale et une occasion de faire un retour rétrospectif sur l’une des plus glorieuses périodes de l’histoire marocaine.La célébration de cet évènement marquant de l’histoire contemporaine du Royaume se veut également une occasion de rendre hommage à la lutte interrompue menée par le Trône et toute la nation et à leurs efforts acharnés pour poser les jalons d’un Maroc indépendant, moderne, uni et solidaire.

Moment de communion de toute une nation, cet anniversaire donne ses lettres de noblesse au combat courageux d’un peuple uni derrière son Souverain, dont le détonateur fut la révolution du Roi et du peuple, le 20 août 1953, tout comme il permet aux nouvelles générations d’apprécier toute la mesure des sacrifices consentis pour s’affranchir du joug du colonialisme et le recouvrement de l’indépendance du Maroc en 1955.

La Fête de l’indépendance permet aussi de rendre un vibrant hommage au père de la nation, feu le Roi Mohammed V qui, par sa foi inébranlable, sa détermination sans faille et son dévouement exemplaire au service de la cause de son peuple, a su mener le Royaume vers une nouvelle ère, signifiant la victoire du droit sur l’injustice et de la dignité sur l’asservissement.

« Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l’avènement de la liberté et de l’indépendance », déclara le regretté Souverain le 18 novembre 1955 à son retour de Madagascar, où il était exilé, en compagnie de sa famille, par les autorités coloniales françaises.

Véritable feuille de route, ce premier discours de l’indépendance prononcé par feu le Roi Mohammed V devant un peuple en liesse, a réaffirmé l’engagement de la nation dans le processus de construction d’un Maroc moderne et libre.

Fort de son indépendance, le peuple marocain s’est alors engagé dans l’effort d’édification nationale pour bâtir un Maroc libre et jeter les bases de la modernisation économique du Royaume et de la consécration des valeurs de démocratie et de citoyenneté.