Le malade «suspect» découvert à Abidjan n’est pas atteint du Coronavirus (Ministre)

Les résultats des analyses effectuées sur le cas suspect de Coronavirus découvert samedi dernier à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan se sont révélés négatifs, a annoncé mercredi Dr Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique dans un communiqué.« Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les instituts pasteur de Côte d’Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus (2019-nCoV)», a assuré M. Aouélé indiquant qu’à la suite des traitements reçus, le malade se porte bien et a regagné son domicile ce jour.

Poursuivant, il a exhorté au respect des mesures de prévention en vigueur. Il s’agit notamment d’éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës; de se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement; d’éviter tout contact non protégé avec des animaux d’élevage ou sauvages.

L’usage d’un mouchoir en papier pour éternuer et tousser, et le jeter dans une poubelle, à défaut éternuer et tousser dans le pli du coude puis se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon, figurent sur la liste des précautions à prendre de même que se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires.

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi au terme d’un Conseil des ministres le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, maritimes et terrestres.

Un cas suspect a été détecté le samedi 25 janvier 2020 chez une étudiante ivoirienne de 34 ans en provenance de Pékin (Chine) présentant des symptômes de pneumonie à Coronavirus.

Cette dernière avait été automatiquement prise en charge à son arrivée à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Cette épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus a été détectée à Wuhan, en Chine, en décembre dernier.