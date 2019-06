Le groupe britannique CDC va acquérir une participation de 5% de la BMCE Bank of Africa

Le Groupe gouvernemental britannique CDC, détenu à 100% par le gouvernement du Royaume-Uni, va acquérir une participation de près de 5% de la Banque marocaine BMCE Bank of Africa à travers une augmentation de capital de 200 millions de dollars, indique mercredi un communiqué de l’institution bancaire marocaine.Au-delà de la prise de participation capitalistique, ce partenariat constitue un véritable projet industriel qui permettra au Groupe BMCE Bank of Africa de renforcer son positionnement en Afrique, tout en capitalisant sur le réseau élargi du Groupe CDC sur le continent.

Parmi les sept principaux groupes panafricains, BMCE Bank of Africa jouit d’un track record exceptionnel en Afrique subsaharienne. À la fin des années quatre-vingt, BMCE Bank of Africa a mené, avec succès, le redressement de la banque étatique « la Banque de Développement du Mali », et restructuré en 2003 la Congolaise de Banque, la première banque commerciale du Congo Brazzaville.

En 2008, le Groupe a accéléré sa stratégie de croissance à l’international, suite à l’acquisition de Bank of Africa, actuellement détenue à hauteur de 73%. Le Groupe BMCE Bank of Africa est présent dans 31 pays de par le monde dont une vingtaine en Afrique.

Aujourd’hui, les activités en Afrique subsaharienne représentent près de la moitié des bénéfices consolidés de BMCE Bank of Africa.

Fort de sa présence à l’international, la Banque vise à créer de la valeur pour le continent en canalisant les investissements internationaux depuis ses Hubs au Maroc, en Europe et en Asie, et en apportant des solutions innovantes de banque retail en Afrique.

Avec plus de 70 ans d’expérience dans l’investissement en Afrique et en Asie, et plus de 700 entreprises dans son portefeuille africain, la CDC est fortement engagée envers le continent et prévoit d’investir jusqu’à 4,5 milliards de dllars en Afrique d’ici 2022 et ce, dans différents secteurs et à travers diverses solutions d’investissement.

En effet, CDC investit dans des institutions financières afin de renforcer l’inclusion financière et offrir aux Particuliers et aux PME un meilleur accès à des financements à coût abordable, tout en les accompagnants dans le développement de leurs communautés.

Ce partenariat stratégique entre BMCE Bank of Africa et CDC représente l’un des investissements les plus importants réalisés par une institution britannique dans le secteur financier marocain et témoigne de sa vision commune et de son engagement à renforcer l’économie africaine et à améliorer les conditions de vie des populations.

L’accès au financement, à l’éducation financière, au conseil et aux solutions innovantes est essentiel pour assurer le développement économique, en particulier pour les PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie africaine et un moteur essentiel de la croissance économique.

La promotion d’un développement écologiquement durable constitue une composante importante du partenariat. BMCE Bank of Africa et CDC conviennent que le développement durable peut servir de moteur de croissance des économies africaines et conforter le développement des sociétés africaines.

Le partenariat entre BMCE Bank of Africa et CDC contribuera à consolider ces engagements à l’échelle continentale. « Le but ultime de notre accord va au-delà de l’investissement des 200 millions de dollars », a déclaré M. Othman Benjelloun, Président Directeur Général de BMCE Bank of Africa, cité par le communiqué. « C’est une véritable alliance pour la création de valeur économique, financière et sociétale. C’est une alliance pour le développement du Maroc et de l’Afrique. C’est une alliance pour l’épanouissement du capital humain africain ».

« Investir dans les institutions financières est un mécanisme puissant grâce auquel nous pouvons avoir un impact à grande échelle », a pour sa part souligné Nick O’Donohoe, Directeur Général du Groupe CDC.

« Les 3 marchés des capitaux dans des pays tels que le Maroc sont intégrés en Afrique et sont essentiels à la réussite des environnements au contexte économique plus difficile dans la région. Nous considérons ces pays comme des centres régionaux, des plateformes puissantes permettant d’octroyer des financements, des produits et services accessibles à des millions de personnes. Notre appui permettra à la Banque de développer son offre, en particulier dans le segment des PME, d’accroître la bancarisation et de promouvoir l’inclusion financière », a-t-il assuré.

CDC Group plc est l’Institution britannique de financement et de développement. Détenue à 100% par le gouvernement britannique, elle investit en Afrique et en Asie du Sud dans l’objectif de soutenir le développement économique et la création d’emplois. CDC Group plc a investi en Afrique depuis sa création en 1948 et possède un portefeuille de 5,1 milliards de livres sterling.

BMCE Bank of Africa est un groupe bancaire universel multi-métiers aux domaines diversifiés, à savoir la banque commerciale et la banque d’affaires, ainsi que des services financiers spécialisés tels que le leasing, le factoring, le crédit à la consommation et le recouvrement des créances. BMCE Bank of Africa est aujourd’hui le groupe bancaire marocain le plus présent à l’international avec une couverture dans 31 pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, employant plus de 15 200 employés dans le monde entier, avec plus de 1 675 agences au service de près de 6,6 millions de clients.