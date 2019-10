Le gouvernement ivoirien annonce la réédition complète des manuels scolaires contenant des erreurs

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi à Abidjan à l’issue d’un Conseil des ministres « la réédition complète » de certains manuels scolaires des classes de Cours préparatoire 1ère année ( CP1) et Cours préparatoire 2è année ( CP2) où il a été constaté des erreurs du fait de la société éditrice NEI-CEDA.«Le Conseil a été informé par le ministre en charge de l’Education nationale des erreurs observées dans la réédition de certains manuels scolaires du fait des éditions NEI-CEDA. Il a été instruit à la reprise complète à la charge de l’éditeur desdits manuels en remplacement de ceux qui sont déjà sur le marché», a indiqué à la presse Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, par ailleurs ministre de la Communication et des médias.

Lundi dernier, dans une note d’information, le ministère ivoirien de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, a dit avoir constaté la présence de quelques fautes dans les livrets d’exercices intitulés « Mon cahier quotidien, revu et corrigé » pour les classes des cours préparatoires 1ère et 2è années « version 2019 des Editions NEI-CEDA ».

Selon les autorités éducatives ivoiriennes, les coquilles se seraient glissées dans les livrets d’exercices incriminés au moment de leur réimpression par la maison d’édition.

« Le ministère a demandé aux Éditions NEI-CEDA de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de corriger ces manquements de l’édition 2019, conformément à leur cahier de charges de l’édition 2014, transmis à ses services et qui avait obtenu l’agrément », assurent les autorités éducatives.