Le gouvernement de Boris Johnson: Brexit toute!

Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a commencé mercredi à dévoiler la composition de son gouvernement, qu’il a souhaité plus ouvert aux femmes, aux minorités ethniques, et surtout aux pro-Brexit. En voici les principales figures:

Sajid Javid

Ex-ministre de l’Intérieur de Theresa May, Sajid Javid, 49 ans, prend du galon en devenant ministre des Finances, poste stratégique alors que le pays est sur la voie du Brexit, qui, en particulier en cas de sortie sans accord, pourrait générer de fortes turbulences économiques.

Eurosceptique, ce fils d’immigrés pakistanais, ancien banquier d’affaires et admirateur de Margaret Thatcher, s’était prononcé contre le Brexit au moment du référendum de juin 2016 par pragmatisme économique, mais s’est rangé derrière Boris Johnson durant la campagne pour Downing Street.

Dominic Raab

Cet ultra-libéral de 45 ans est nommé ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre.

Ardent partisan de la sortie de l’UE, 3e dan de karaté, ancien avocat spécialisé en droit international, il a été brièvement ministre du Brexit entre juillet et novembre 2018 avant de démissionner, jugeant l’accord de retrait de l’UE conclu par Theresa May « mauvais pour notre économie et notre démocratie ».

Michael Gove

Cet eurosceptique de 51 ans jouait le rôle de caution pour les partisans du Brexit dans le gouvernement May, où, chargé de l’Environnement, il s’est posé en pourfendeur des matières plastiques.

Boris Johnson lui offre le titre prestigieux de chancelier du duché de Lancastre, sans portefeuille particulier mais agissant de fait comme son bras droit. Une nomination aux allures de réconciliation, Michael Gove traînant depuis 2016 la réputation de traitre pour avoir damé le pion de son ami dans la course à Downing Street après le référendum sur l’UE.

Priti Patel

Ardente avocate du Brexit, opposée au mariage homosexuel, Priti Patel, 47 ans, nommée ministre de l’Intérieur, avait dû démissionner de ses fonctions de secrétaire au Développement international en novembre 2017 après avoir rencontré des personnalités politiques israéliennes, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lors de vacances en Israël, sans en informer son gouvernement.

Cette fille d’Indiens installés en Ouganda avait également été critiquée pour avoir évoqué la possibilité d’utiliser l’aide au développement britannique comme levier pour négocier des contrats commerciaux à travers le monde en vue du Brexit.

Matt Hancock

Ancien économiste de la Banque d’Angleterre, Matt Hancock, 40 ans, une des figures montantes des Tories, conserve le ministère de la Santé dont il avait hérité dans le gouvernement de Theresa May.

En juin, il s’était retiré de la course à la succession de Theresa May pour se ranger derrière Boris Johnson, dont il loue la « personnalité unique ».

Amber Rudd

Elue députée en 2010 après une carrière dans la finance et le journalisme économique, elle a accompagné Theresa May dans son accession au pouvoir, soutien dont elle a récolté les fruits en recevant les portefeuilles de l’Intérieur, puis du Travail qu’elle conserve avec Boris Johnson, héritant en outre de celui des Femmes et de l’Egalité.

Réputée europhile, Amber Rudd, 55 ans, s’est récemment rapprochée des pro-Brexit en admettant que la sortie de l’UE puisse se faire sans accord avec Bruxelles, suscitant des accusations d’opportunisme.

Andrea Leadsom

Elle est nommée ministre des Entreprises, de l’Energie et de la stratégie industrielle.

Finaliste malheureuse dans la course au poste de chef du gouvernement en 2016 face à Theresa May, cette fervente pro-Brexit, 56 ans, avait démissionné de ses fonctions de ministre chargée des relations avec le Parlement en mai, en désaccord avec la stratégie de la dirigeante.

Elizabeth Truss

« Liz » Truss, 43 ans, la secrétaire d’Etat au Trésor du gouvernement May, s’est vu offrir le portefeuille du Commerce international par Boris Johnson dont elle partage les vues sur le Brexit.

Parmi les autres nominations:

Nicky Morgan: ministre de l’Economie numérique, la Culture, les médias et le Sport

Gavin Williamson: ministre de l’Education

Theresa Villiers: ministre de l’Environnement; de l’Alimentation et Affaires rurales

Ben Wallace: ministre de la Défense

Stephen Barclay: ministre du Brexit

Robert Jenrick: ministre du Logement

Alok Sharma: ministre du Développement international

Grant Shapps: ministre des Transports

Robert Buckland: ministre de la Justice