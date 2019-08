Le Gabon publie son nouveau code des hydrocarbures

Le ministre gabonais du Pétrole Noël Mboumba a rendu public jeudi le nouveau code des hydrocarbures du Gabon, souhaitant par cette mesure attirer de potentiels investisseurs dans le secteur.La présentation officielle du texte de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 régissant l’activité pétrolière en République gabonaise s’est faite hier jeudi en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, de l’ensemble des opérateurs économiques du secteur et des experts qui ont travaillé à l’élaboration dudit code.

Du point de vue fiscal et juridique, le caractère attractif de ce nouveau texte régissant le secteur des hydrocarbures permettra d’intensifier le volume des investissements pétroliers. Cela passera par la prise des blocs dans le cadre de l’appel d’offres en cours et aussi par la mise en production des champs marginaux.

L’objectif à très court terme est l’augmentation des réserves grâce à l’exploitation plus poussée du gaz et la hausse de la production des hydrocarbures en vue d’accroitre les recettes du pays.

Par ailleurs, la signature le 2 août dernier de deux contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) sur les champs de « Yitu » et « Meboun », dans la province de la Nyanga (sud-ouest), entre la société malaisienne Petronas et l’Etat gabonais, devra booster la production pétrolière du pays à 300.000 barils par jour dans un an.

Depuis 2005, la production pétrolière stagne autour de 12 mille tonne par an, indique-t-on.