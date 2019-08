Le Forum mondial sur l’investissement des Business Angels ouvre un bureau au Ghana

Le vice-président du Ghana, Mahamadu Bawumia, a inauguré le bureau du Forum mondial sur l’investissement des Business Angels (WBAF) à Accra pour fournir divers appuis aux petites et moyennes entreprises (PME) du pays.L’objectif de la création de ce bureau est d’habiliter et de fournir une aide financière aux nouvelles entreprises, aux innovateurs et aux PME.

Le bureau, qui est le tout premier dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, cherche à interagir et à s’engager avec un large éventail d’institutions des secteurs public et privé, afin de promouvoir le développement économique en tenant compte de l’agenda mondial.

Le WBAF est affilié au Partenariat mondial pour l’inclusion financière (GPFI) du G-20, une organisation internationale dont l’objectif est d’appuyer les entreprises et les entreprises à accéder facilement aux facilités financières en vue de créer davantage d’emplois pour les jeunes.

Dans son allocution, M. Bawumia a déclaré que le gouvernement du Nouveau Parti patriotique (NPP) considérait le secteur privé comme un partenaire essentiel du développement économique, créant ainsi un environnement favorable à la prospérité du secteur.

Il a révélé que le gouvernement avait pour objectif de faire du Ghana le pays le plus favorable aux affaires en Afrique pour attirer les investissements, créer des emplois et stimuler la croissance économique.

Il a félicité le pays d’avoir atteint un PIB de 6,8% en 2018, conjugué à la réduction de l’inflation à 9,1% cette année, et a projeté des perspectives économiques positives pour le pays.