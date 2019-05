Le Fonds humanitaire RD Congo a assisté 2,5 millions de personnes en 2018

Le Fonds humanitaire RD Congo a assisté 2,54 millions de personnes en 2018 grâce à 125 projets financés à hauteur de 67,9 millions de dollars, rapporte un communiqué dudit fonds reçu à APA.Le texte précise qu’il a été question pour le fonds de répondre aux besoins prioritaires des personnes les plus vulnérables dans les domaines des articles ménagers essentiels et abris d’urgence, eau, hygiène et assainissement, éducation, nutrition, protection, santé, sécurité alimentaire et logistique.

Le contexte humanitaire en 2018 est resté alarmant, principalement en raison de nouveaux déplacements internes, une situation d’insécurité alimentaire touchant 101 des 145 territoires, deux épidémies de maladie à virus Ebola enregistrées, ainsi que des épidémies de de choléra, de rougeole et de nombreux cas de fièvre jaune, explique le communiqué.

Face aux besoins les plus urgents, le Fonds humanitaire RD Congo a augmenté considérablement le nombre de partenaires et de projets financés par rapport à l’année 2017 au cours de laquelle 35,8 millions de dollars avaient été alloués à 43 projets mis en place par 36 partenaires.

Durant l’année 2018, dix donateurs ont contribué au Fonds humanitaire RDC, soit 11,7% du montant total reçu pour le Plan de réponse humanitaire 2018 pour la RD Congo.