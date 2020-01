Le Cameroun active son dispositif de prévention contre le coronavirus (ministère)

Le ministère camerounais en charge de la Santé publique a annoncé, mardi, la mise en place d’une surveillance sentinelle du coronavirus chinois dans les aéroports de Douala, la métropole économique, de Garoua, dans la partie septentrionale et de Yaoundé, la capitale.Le système consiste en l’installation de dispositifs de détection de caméras thermiques, de thermo flashs et autres outils de surveillance, qui seront gérés par des équipes d’intervention et d’investigation rapide.

Dans le même temps, des réactifs seront disponibles dans les deux semaines à venir au Centre Pasteur en vue de permettre, en tant que de besoin, la détection rapide de la maladie dans le pays. Par ailleurs, a-t-on encore appris, des fiches de notification et de déclaration de voyageurs malades seront disponibles dans les aéroports et les ports.

En fin de semaine dernière le patron dudit département, Manaouda Malachie, avait déjà demandé par voie de réseaux sociaux aux citoyens de «se laver les mains régulièrement, se couvrir le nez et la bouche pour éternuer [et] bien cuire la viande».

À ce jour, cette épidémie de pneumonie virale a fait plus de 100 morts et près de 1300 nouveaux cas depuis son déclenchement, en décembre dernier, dans la ville chinoise de Wuhan.