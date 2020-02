Le Cameroun accélère sa préparation au coronavirus (ministre)

Le Cameroun a accéléré sa préparation au coronavirus, a annoncé samedi le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.Les caméras thermiques, thermo-flashes, équipements de protection, salles d’isolement aussi bien aux aéroports, aux ports et aux autres postes frontières, sont déjà opérationnels y compris à l’hôpital central de Yaoundé, la capitale que dans la métropole économique, Douala, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Dans le même temps, et au regard des dernières évolutions de la maladie à coronavirus, la cellule de crise qui avait été activée est renforcée et un numéro vert, le 1510, est mis en service afin de répondre à toutes les préoccupations des citoyens. «Restons vigilants et observons les règles d’hygiène», lance-t-il pour finir.

En début février, le Cameroun avait déjà suspendu, «jusqu’à nouvel ordre», la délivrance des avis techniques d’importation d’animaux vivants, de produits d’origine animale et halieutique, frais ou congelés et non manufacturés, en provenance «des pays abritant des foyers actifs» du coronavirus.

Dans le même temps, le ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales a demandé à ses cadres de terrain de prendre toutes les dispositions nécessaires visant à maintenir la veille sanitaire active des services vétérinaires sur toute l’étendue du territoire national, et par ailleurs de renforcer les mesures d’inspection et de contrôle sanitaire vétérinaire aux frontières portuaires, aéroportuaires, terrestres ainsi qu’aux différents postes de contrôle sanitaire.