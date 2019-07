Le Caire abrite une conférence sur les enjeux de l’éducation en Afrique

Une Conférence sur les enjeux de l’éducation sur le continent africain se tiendra du 8 au 11 juillet au Caire à l’initiative de l’Université Al-Azhar en partenariat avec l’Union des universités africaines.Par Mohamed Fayed

Organisée sous le thème « Connaissances et compétences de la qualité de l’enseignement supérieur au 21ème siècle », cette rencontre débattre du rôle des établissements d’enseignement supérieur dans la promotion de la stratégie de l’enseignement sur le continent africain, des nouvelles tendances en matière de gestion de l’éducation, de la promotion de la recherche scientifique, des bourses d’études et de la gouvernance efficace des établissements d’enseignement supérieur en Afrique.

Le développement de l’enseignement universitaire, de la recherche scientifique et de l’innovation pour relever les défis continentaux et renforcer la compétitivité mondiale, est parmi les thématiques qui seront également traités lors de ce conclave.

La conférence, qui verra la participation de 300 présidents d’université et des représentants d’organismes internationaux venant de 40 pays des différents coins du globe, abordera aussi le renforcement des échanges universitaires et le développement de l’enseignement technique et professionnel.