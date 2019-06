Le Botswana va exporter du bœuf en Chine à partir d’octobre

La Commission de la viande du Botswana (BMC) va commencer à vendre du bœuf sur le très lucratif marché chinois à partir d’octobre 2019, a appris APA vendredi.Le Botswana a toujours compté sur le marché des exportations de bœufs de l’Union européenne, mais selon le porte-parole du BMC, Brian Dioka, l’incursion attendue sur l’immense marché chinois fait partie de la stratégie de la Commission visant à élargir son empreinte au-delà de l’UE et de la Norvège.

Il a déclaré que la BMC avait changé de cap et ne voulait plus dépendre des seules conditions du marché unique, mais d’avoir accès à davantage de marchés à croissance économique stable tels que le Moyen-Orient, la Russie et l’Asie.

« L’accord entre le Botswana et la Chine sur le bœuf a été signé. La BMC est prête à exporter du bœuf sur le marché chinois d’ici à octobre », a déclaré Dioka.

Il a ajouté qu’une partie des 40.000 tonnes de viande de bœuf que la BMC exporte chaque année vers l’Afrique du Sud « sera détournée vers la Chine et qu’un plus grand nombre de bovins seront également abattus ».

M. Dioka a exprimé son optimisme sur le fait que l’accord avec la Chine permettrait à la BMC de retrouver sa rentabilité, après avoir subi des pertes pendant un certain temps.