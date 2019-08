Le Bénin mobilise 101 milliards FCFA au 1ersemestre 2019 sur le marché de l’Uemoa

Au cours du premier semestre 2019, le Bénin, à travers l’Agence UMOA-Titres et la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, a mobilisé un montant global de 101,093 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), après être intervenu quatre fois sur le marché des titres publics.Il s’agit de 21,947 milliards le 11 janvier 2019; 25 milliards FCFA le 22 février 2019 ; 27,5 milliards FCFA le 17 mai et enfin 26,646 milliards FCFA le 14 juin 2019.

Ces emprunts sont constitués des Bons Assimilables du trésor, dont des titres de créances sont à court terme d’une maturité inférieure à 2 ans d’une part et des Obligations Assimilables du Trésor, de créances à moyen et long terme d’une maturité supérieure à 3 ans.

Les emprunts entrent dans le cadre de la mobilisation des ressources financières budgétaires pour la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement.