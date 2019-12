Le Bénin accrédite quatre nouveaux ambassadeurs

Les ambassadeurs du Canada, de la République tchèque, de l’Indonésie et du Congo ont présenté leurs lettres de créance au chef de l’Etat, Patrice Talon, a appris APA vendredi auprès de la présidence de la République du Bénin.Il s’agit de Carol Vivian McQueen, la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Burkina-Faso, avec pour résidence au Bénin. Titulaire d’un Doctorat en relations internationales obtenu à l’Université d’Oxford, Mme McQueen a occupé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, explique la présidence béninoise, soulignant que la présentation des lettres de créance s’est déroulée jeudi dernier.

Il y a aussi Marek Skohil, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque au Bénin. Ce diplomate a été le chef de la délégation de l’Union Européenne en Algérie de 2012 à 2016.

Usra Hendra Harahap, ambassadeur de la République d’Indonésie a aussi présenté ses lettres de créance à Patrice Talon. Outre le Bénin, M. Harahap est accrédité dans les pays suivants : Nigéria, Togo, Ghana, Gabon, Cameroun, du Liberia, République du Congo, Niger, Sao Tomé et Principe, et Burkina Faso.

Le nouvel ambassadeur de la République du Congo au Bénin, Jacques Obindza, lui, a été ancien directeur général Afrique et ancien secrétaire général par intérim du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Congo.