L’assassinat du Secrétaire général du MFDC fait la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent pour l’essentiel de l’assassinat, hier à Mlomp (sud), du secrétaire général autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), Elinkine Diatta.« Elinkine Diatta, secrétaire général autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) et ancien porte-parole du mouvement irrédentiste, a été abattu ce dimanche dans son village natal Mlomp par des hommes armés » informe Le Quotidien.

Qualifiant de « triste fin » l’assassinat de Elinkine Diatta, le même journal rappelle le défunt « avait déposé les armes pour devenir un militant de la paix dans cette région ravagée par des décennies de violences ».

« Le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance vient d’enregistrer une grosse perte dans ses rangs », écrit le journal L’AS, précisant que Abdou Hélinkine Diatta a été tué « par des individus non identifiés et qui étaient à bord d’une moto Jakarta ».

« Sanglant assassinat du chef du MFDC », s’exclame pour sa part Vox Populi avant de souligner que « L’ancien porte-parole de Abbé Diamacoune est mort, hier, avec deux de ses lieutnants, Bacary Vieux Diatta et Alpha Coly ».

Selon La Tribune, c’est un « véritable bain de sang (qui a eu lieu) à Bignona » car « le week-end a été meurtrier pour les habitants de Bignona. Une collusion entre 3 motos Jakarta a fait un mort. Une fusillade fait 2 morts. Et voici qu’un accident a aussi fait 3 morts. Autrement dit, 6 morts entre la nuit du samedi au dimanche matin », détaille le quotidien.

« Simple meurtre ou processus de liquidation ? », s’interroge Sud Quotidien avant d’écrire ceci : « Cet acte de violence réactive une série d’interrogations sur vraies motivations. Simple meurtre, règlement de comptes ou processus de liquidation ? En tout cas, le processus de paix en marche accuse un coup dur et le fossé s’élargit sur les divisions internes du MFDC ».

Pour le quotidien Enquête, « Tout porte à croire qu’il s’agit d’un règlement de comptes au sein du MFDC. De nombreux cas similaires ayant jalonnés l’histoire d’Atika, la branche armée du MFDC. Parmi les plus récents et les plus retentissants, on note ceux des ex-combattants Rambo et Adioc-han ».

