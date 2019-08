L’Asec tenu en échec ( 1-1) par le Racing club d’Abidjan

L’Asec Mimosas a été tenu en échec lundi (1-1) par le Racing Club d’Abidjan ( RCA) au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan au terme d’une rencontre de la première journée de la ligue 1 ivoirienne saison 2019-2020.Déterminés à vaincre, ce sont les « Jaune et noir», qui ont pourtant surpris l’adversaire grâce à un « but matinal» inscrit à la 6è mn de jeu par Traoré Bénie Adama bien servi par son coéquipier Salif Bagaté.

Cet avantage au score a été conservé par les « Jaune et noir» jusqu’à la fin de la première période. De retour de la récréation, le RCA multiplie les offensives et est récompensé à la 54è minute sur un but de Silué Fousseni qui rétablit ainsi la parité ( 1-1).

L’Asec Mimosas, fouetté dans son orgueil accentue la pression sur l’adversaire et obtient un penalty à la 56è minute qui a été malheureusement mal exécuté par Salif Bagaté.

C’est ce score de (1-1) qui a finalement sanctionné la rencontre. La première journée de la ligue 1 ivoirienne de football a débuté depuis samedi avec à l’affiche plusieurs confrontations.

Le club de Issia Wazy s’est incliné ( 0-2) face à celui de Tanda, l’AFAD a battu ( 1-0) San-Pedro, l’USC Bassam et le Sporting club de Gagnoa se sont neutralisés ( 0-0), le Sol FC d’Abobo a dominé ( 2-1) Bouaké FC et la SOA a été été tenue en échec par le WAC ( 2-2).

L’Africa sports d’Abidjan, l’un des clubs phares de la capitale économique ivoirienne, rentrera en lice dans cette compétition le 28 août prochain où il affrontera l’ASI d’Abengourou.