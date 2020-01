L’annonce d’une nouvelle loi contre le terrorisme fait la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent pour l’essentiel de l’annonce d’une nouvelle loi contre le terrorisme faite hier par le président de la République Macky Sall à l’occasion de la rentrée des Cours et tribunaux pour l’année judiciaire 2020.« Le +djihad+ de Macky Sall », barre à sa Une le quotidien EnQuête qui informe qu’une nouvelle loi sera bientôt sur la table de l’Assemblée nationale afin de renforcer le dispositif légal de lutte contre ce fléau mondial.

« Il s’agira de donner à l’autorité publique les moyens légaux de prendre des mesures adaptées et proportionnées, au regard des risques encourus et des circonstances, contre notamment des attentats terroristes, ou menaces avérées, d’actions terroristes : le recrutement de personnes en vue de participer à une entreprise terroriste, la provocation ou l’apologie au terrorisme… », explique, dans les colonnes du quotidien, le président Sall.

Sous le titre « L’arme judiciaire », Le Quotidien revient sur cette même annonce et reprend ces explications du chef de l’Etat qui « soutient qu’il faut s’adapter +sans cesse aux réalités changeantes que nous impose la lutte contre le terrorisme+ ».

« En plus des mesures de gel, de saisie et de confiscation des avoirs des personnes et associations terroristes, il nous faut aussi prêter une attention particulière à la gouvernance d’internet comme espace de propagande et de relais », poursuit Macky Sall dans les colonnes du même journal.

Tout en appelant les uns et les autres à « rejeter la fâcheuse tendance à assimiler l’Islam au terrorisme » dans L’AS quotidien, le président de la République « a invité les guides religieux à poursuivre leur éducation religieuse et les oulémas d’apporter les réponses dogmatiques et intellectuelles qu’appelle la situation ». Car « Nous devons nous préparer à faire face au pire », avertit Macky Sall dans Vox Populi.

Sur un tout autre sujet, L’Observateur revient sur « la nouvelle brouille » entre le chef de l’Etat et son prédécesseur et titre : « Wade-Macky, les germes d’une fâcherie ». Dans ses colonnes, le journal soutient qu’« Après les retrouvailles scellés à la mosquée Massalikoul Jinaan par le Khalife général des mourides, Wade et Macky se sont encore déchirés ».

Le quotidien national Le Soleil consacre sa Une du jour à un grand entretien avec le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Abdoulaye Diallo qui soutient dans les colonnes du journal que « Le Sénégal se porte bien » sur le plan économique et financier malgré « une conjoncture internationale difficile ».