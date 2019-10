Lancement d’un projet d’électrification de 300 villages sénégalais

Le projet d’électrification de 300 villages sénégalais par des mini-centrales photovoltaïques, financé par Kfw IPEX-Bank à hauteur de plus de 13 milliards f cfa et mis en oeuvre par l’entreprise allemande GAUFF & Co a été lancé, mardi après-midi à Dakar, par Abdoulaye Dia, Directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, a constaté APA.Dans un document remis à la presse, l’entreprise GAUFF &Co explique que ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l’Allemagne et le Sénégal et va concerner sept régions, 15 départements, 300 villages. Il servira à 20.000 foyers et 180 000 personnes.

« Ce qui est intéressant dans ce projet, selon Stéphan Roken, ambassadeur de la République fédérale d’Allemande au Sénégal, c’est l’arrivé du secteur privé et des entrepreneurs allemands qui sont en train de découvrir et de percer le marché sénégalais. C’est un projet phare qui montre aux gens qui ne connaissent pas encore le Sénégal qu’on peut y réaliser des projets et des programmes ambitieux ».

Pour le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, Abdoulaye Dia, ce projet est « une dynamique locale impliquant acteurs privés et publics allemands et sénégalais et visant à associer l’expertise allemande et l’expérience sénégalaise ».

Le début des travaux est prévu en novembre 2019 pour une durée de quatre ans.