Lancement au Cameroun de la distribution de moustiquaires imprégnées

Le ministère camerounais de la Santé publique a lancé, jeudi, la troisième campagne nationale de distribution des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) avec au total 15 millions de kits à distribuer aux citoyens, annonce un communiqué du département parvenu à APA.Cette première phase, prévue du 13 au 17 juin, sera déroulée dans quatre des dix régions du pays que sont l’Est, le Littoral, l’Ouest et le Sud. Puis, suivront les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-nord et du Nord au mois de juillet et la campagne sera bouclée en septembre dans les régions du Centre, du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Cette opération est gratuite et « les responsables de familles munis d’une pièce d’identité doivent se rendre sur les lieux de distribution indiqués sur les tickets reçus au mois de février dernier pour récupérer leur moustiquaire », précise la note.

Lors des deux précédentes campagnes en 2001 et 2016, les services compétents du ministère de la Santé soutiennent avoir distribué 20,5 millions de MILDA.

Le taux de couverture qui était de 56,6% en 2013 est passé à 76,6% en 2017 au moment où le taux de mortalité dû paludisme est passé de 18,4% en 2013 à 12,8% en 2017.

Avec 45% de taux d’hospitalisation et 31,8% de cause de consultations notamment pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes, le paludisme est la première cause de mortalité du pays avec une moyenne de 12,8% de décès enregistrés en 2017.