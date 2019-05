Lancement à Abidjan de la quinzaine nationale de l’environnement et du développement durable

La quinzaine nationale de l’environnement et du développement durable (QNEDD 2019) prévue du 05 au 17 juin prochain sur l’ensemble du territoire national a été officiellement lancée, vendredi à Abidjan, par le ministre ivoirien de l’environnement et du développement durable, Pr Joseph Séka Séka, autour du thème, « Ensemble préservons et restaurons notre environnement pour de meilleures conditions de vie ».Cette quinzaine qui vise à sensibiliser les gouvernants, les populations et toutes les parties prenantes sur les risques de catastrophe et à susciter des actions correctives en faveur de l’environnement et du bien-être des populations, verra la participation du secteur public et secteur privé, des organisations non gouvernementales, du système des Nations unies, de la Banque africaine de développement (BAD), des ambassades et de la société civile.

La communauté internationale célèbre trois journées mondiales au cours de cette période de la quinzaine de l’environnement et développement durable.

Il s’agit de la Journée mondiale de l’environnement (JME) le 05 juin avec pour thème « La pollution de l’air », la Journée mondiale des océans (JMO) le 08 juin autour du thème « Genre et Océans » et la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse (JMLDS) le 17 juin 2019 avec comme thème «Cultivons l’avenir ».

«Toutes ces Journées mondiales sont adossées à la participation de la Côte d’Ivoire à la Conférence de Rio 92 sur l’environnement et le développement et à d’autres conventions », a rappelé le ministre Joseph Séka Séka, citant la Convention de Montego Bay sur le Droit de la mer, la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique et la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse.

«Nous constatons que tous les secteurs de l’environnement sont menacés. L’air est pollué et l’état des lieux de la salubrité du cadre de vie est préoccupant. Les océans deviennent davantage des poubelles de plastiques. La dégradation des forêts s’est accélérée. La sécheresse avance à grand pas. Le climat est déréglé. En sommes, notre environnement et notre santé sont en péril », a-t-il dépeint.

Pour parvenir de façon durable à corriger ce tableau de l’action humaine sur son environnement, le ministre de l’environnement et du développement durable propose une synergie d’action inclusive de toutes les parties prenantes.

Selon lui, le thème central de cette édition s’inscrit dans le Programme social du gouvernement. « J’invite chacune et chacun à son niveau et dans son domaine d’activité, à une relecture de son agir vis-à-vis des sources de pollution de l’air. Il faut retenir que la pollution atmosphérique constitue le plus grand risque environnemental pour notre société », a conclu Pr Joseph Séka Séka.

L’objectif de la QNEDD est de marquer la célébration de ces trois journées mondiales en vue d’une meilleure protection de l’environnement et contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations d’ici 2030.

Cette quinzaine est une occasion offerte à la communauté nationale de faire le bilan de ses actions en matière de préservation de l’environnement et de promotion du développement durable en vue de montrer les progrès réalisés, de tirer les leçons de l’année écoulée et proposer des solutions pour améliorer l’efficience de nos actions en vue de l’atteinte des objectifs visés.

Des campagnes de sensibilisation du public dans les communes du district autonome d’Abidjan et les directions régionales du ministère de l’environnement et du développement durable, des conférences, des panels et des projections de films sur la protection de l’environnement ainsi que des journées portes ouvertes meubleront cette quinzaine à Abidjan et à l’intérieur du pays notamment à Agboville, Grand-Bassam, Grand-Lahou, San Pedro et Toumodi.