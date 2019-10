L’amnistie fiscale proposée aux opérateurs du secteur informel en Côte d’Ivoire

Le directeur général des impôts Ouattara Sié Abou a invité les opérateurs de l’informel en Côte d’Ivoire à sortir de ce secteur et bénéficier en retour de « l’amnistie fiscale », indique une note d’information de cette régie financière transmise vendredi à APA.M. Ouattara s’exprimait sur le thème, «les dispositifs fiscaux pour encourager l’entrepreneuriat et les réformes futures » dans un panel de la 8è édition du forum économique «CGECI Academy », organisé les 14 et 15 octobre dernier par le patronat ivoirien.

« Je vous fais grâce de vos passés, mais venez au grand jour, à la lumière. Sortez du noir et bénéficiez de l’amnistie fiscale», a proposé M. Ouattara aux opérateurs du secteur informel.

« Le système fiscal promeut l’entrepreneuriat au regard des dispositifs qui existent. Faisant l’état des lieux, on peut aisément affirmer sans ambages, que ce dispositifs est créé pour accompagner les PME» a soutenu auparavant le directeur général des impôts.

En outre, il a passé en revue les mesures d’incitations fiscales en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) en Côte d’Ivoire. Au nombre de celles-ci, il a cité entre autres, l’exonération de la patente et l’exonération d’impôts minimum forfaitaire au titre du premier exercice comptable.

« Des études sont en cours pour 2020, voire 2021 pour re-segmenter les PME, le statut de l’entrepreneuriat et la micro-entreprise. De bonnes surprises sont attendues en terme de mise en place d’un système fiscal adapté aux PME par la catégorisation à l’intérieur de ce secteur», a promis M. Ouattara.

La huitième édition du forum économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, patronat ivoirien), l’un des plus grands forums du secteur privé ivoirien, s’est achevée mardi dans la capitale économique ivoirienne sur le thème, «l’environnement des affaires: quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique ».