L’Algérien Azzedine Lagab remporte le Grand prix cycliste Chantal Biya

L’Algérien Azzedine Lagab a remporté, dimanche, la 19ème édition du Grand prix cycliste Chantal Biya, du nom de la première dame camerounaise.Le vainqueur, qui succède au slovaque Bellan Juraj sur le podium, avait pris les commandes dès le départ de ce circuit de 4 étapes d’une distance totale de 661 kilomètres. La dernière étape, courue entre Sangmélima (Sud) et la capitale, Yaoundé (166,4 kilomètres), a vu la victoire de son compatriote Yacine Hamza.

L’édition de cette année, prévue pour accueillir une centaine de coureurs et après la défection du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, s’est finalement contentée de 35 athlètes venus du pays organisateur, d’Algérie, de France, de Hollande, du Rwanda et de Slovaquie.

Le Grand prix cycliste Chantal Biya est, rappelle-t-on, inscrit au calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI).