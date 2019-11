L’affaire du député Boughazelli en vedette dans la presse sénégalaise

La journée chargée d’hier du député Seydina Fall Boughazelli, cité dans l’affaire du trafic présumé de faux billets, est le sujet le plus en vue des quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA.Quand L’AS note que « Boughazelli se rend et démissionne de l’Assemblée », Le Quotidien indique qu’il « se livre » là où Walf Quotidien note qu’il « sort de sa +cachette+ et démissionne ».

Se mettant « à la disposition de la Justice » avec cette démission, Le Quotidien ajoute qu’il promet de rendre son « passeport et ceux de (son) épouse et de (ses) enfants ».

Cependant, EnQuête note un « imbroglio » sur cette « supposée démission » vu que le concerné a déclaré, « hier vers 18h », avant d’entrer à la Sections de recherches de la gendarmerie : « Je ne démissionne pas ».

Toutefois, poursuit le journal, le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse « a annoncé la réception de sa lettre de démission, à 15h ».

Considérant Boughazelli comme « fugitif » après être resté des jours sans déférer à la convocation des gendarmes, Vox Populi relate son « show » d’hier après sa « réappa(rition) à la Sections de recherches ». Par ailleurs, le quotidien souligne qu’il est « reconvoqué cet après-midi ».

L’Observateur livre pour sa part « les dernières confidences du député Boughazelli ». Notant qu’il « pense déjà à l’avenir de (sa) famille », ce dernier confie que le frère du chef de l’Etat « Aliou Sall a passé la nuit du lundi au mardi sur (son) canapé ».

Sur un autre sujet, Sud Quotidien a vu hier à l’Assemblée nationale une «opposition divisée » et un ministre de l’Intérieur (Aly Ngouille Ndiaye) qui « déroule » alors qu’il défendait le projet de loi portant report des élections locales et la prorogation des mandats des conseillers municipaux.

Le quotidien national Le Soleil titre pour sa part sur le sommet Compact Africa, avec le chef de l’Etat Macky Sall au milieu d’homologues africains et la chancelière allemande Angela Merkel. Le journal note que « l’Allemagne octroie 70,8 milliards FCFA au Sénégal » avant de citer la directrice de la prison de Cap Manuel de Dakar où est emprisonné l’ancien président tchadien.

Selon Khadidiatou Faye, « Hissène Habré n’a aucun problème », malgré les révélations faites sur son état de santé par son épouse Raymonne Habré. En plus, ajoute la cheffe de l’établissement pénitentiaire, il « est quelqu’un de très respectueux ».