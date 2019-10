L’actualité politique en vedette dans la presse béninoise

Les journaux béninois parus ce lundi traitent pour l’essentiel des activités politiques du week-end dont l’Université d’été du Parti du Renouveau Démocratique (PRD).« Patrice Talon est un bâtisseur » barre à sa Une le quotidien à capitaux publics La Nation qui reprend cette déclaration du président du PRD, Me Adrien Houngbédji, qui a salué les nombreux chantiers de développement ouverts par le chef de l’Etat Patrice Talon donnant ainsi un nouveau visage au Bénin.

Pour l’ancien président de l’Assemblée nationale, le président Talon fait beaucoup d’efforts pour transformer le Bénin. Le Matinal en déduit que « Le PRD est toujours fidèle à Talon ».

Une affirmation que ne partagent pas L’Évènement Précis qui estime qu’avec cette université d’été, « Le PRD se consolide et s’engage pour les communales ». Le journal explique qu’au PRD, l’heure est à la mobilisation des militants pour les élections locales de 2020 vu que le parti n’a pas participé aux dernières élections législatives, en raison de son dossier rejeté par la Commission électorale pour faute mineure.

A ce propos, Bénin Intelligent rapporte les propos de Adrien Houngbédji à l’endroit de ses militants au sujet de l’exclusion du parti des législatives et écrit « Soyez sans regrets ». Pour lui, cette non participation aux législatives fait partie du passé et il importe maintenant de ne pas le ressasser mais de se fixer sur les élections de 2020.

L’Évènement Précis revient par ailleurs sur la « Polémique » autour du récépissé définitif du parti les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) de l’ancien président et opposant, Boni Yayi, et titre « Le nouveau Se/Fcbe Paul Hounkpè clarifie et appelle à l’union ». Pour le journal, il s’agit pour les dirigeants de ce parti de taire les polémiques et rumeurs nées après la délivrance du certificat de Conformité au parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe), faire le mea-culpa et invité ses paires membre du parti à l’union.

Le journal Fraternité quant à lui parle de « crise au sein du parti » depuis qu’il s’est conformé à la charte des partis politiques et reçu son récépissé définitif. Le journal se demande si les turbulences déclenchées par la délivrance du récépissé qui donne désormais une identité juridique vont prendre fin avec le mea culpa de l’actuel Secrétaire Exécutif sur les conditions de mise en conformité.

Sur un tout autre sujet, La Nation revient sur la signature d’un prêt entre le Bénin et la BOAD et écrit « Programme de construction de 20.000 logements, 10 milliards FCFA décrochés par Romuald Wadagni ». Le Leader du Jour fait le point de l’apport de cette institution ouest africaine et renchérit « Logement sociaux, Déjà 50 milliards accordés par la BOAD ».

Sur le programme d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou, L’Autre Vision écrit « La BAD accorde un prêt de 61 millions d’euros au Bénin » et ajoute que le pays tend vers la réduction des risques d’inondations.