La start-up NADJI.BI vainqueur d’EDF Pulse Africa Sénégal

La start-up sénégalaise NADJI.BI SENEGAL SUARL a été désignée lauréate de l’étape sénégalaise du concours d’innovation EDF Pulse Africa qui vise à « révéler et accompagner des innovateurs africains engagés pour le développement énergétique du continent », annonce un communiqué reçu vendredi à APA.NADJI.BI SENEGAL SUARL va participer à la grande finale qui se tiendra à Paris au mois de novembre 2019. La finale sénégalaise est l’une des sept étapes du tout premier EDF Pulse Africa Tour, tournée africaine de présélection de finalistes du concours.

« Crée en 2017, le challenge EDF Pulse Africa vise à soutenir la dynamique entrepreneuriale en Afrique avec deux objectifs, identifier des partenaires potentiels en dénichant les pépites technologiques du continent, soutenir l’innovation en associant les entrepreneurs locaux au développement d’offres innovantes », précise le communiqué.

Pour l’édition 2019 du challenge, EDF a lancé EDF Pulse Africa Tour qui est une tournée africaine visant à sélectionner des candidats au plus près du terrain dans sept pays du continent. Le lauréat de chaque édition nationale se verra attribuer une place dans la grande finale qui se tiendra à Paris.

La deuxième des sept étapes du « Tour » s’est déroulée au Sénégal, ce jeudi 12 septembre 2019. Pour cette finale sénégalaise, cinq start-up nationales avaient été sélectionnées. Elles proposent des solutions énergétiques dans les 3 catégories suivantes : production électrique off-grid, usages et services d’électricité et accès à l’eau grâce à l’électricité (agriculture et eau potable).