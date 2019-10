La RDC et ses voisins renforcent leur collaboration contre Ebola

Les ministres de la Santé de dix pays d’Afrique centrale ont planché sur le renforcement de leur collaboration dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui a fait plus de 2.170 morts en République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi des autorités congolaises.

Le ministre de la Santé congolais et ses homologues des neuf pays voisins de la RDC ont échanger lundi à Goma sur la possibilité de « développer un cadre de collaboration transfrontalière pour une réponse à l’épidémie à la maladie à virus Ebola (MVE) », a indiqué mardi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ce mécanisme vise à « assurer un partage opportun des informations critiques pour une réponse rapide et un contrôle de cette épidémie » ainsi que « le renforcement de la surveillance sanitaire transfrontalière », note-t-on.

Au total, 2.171 personnes sont mortes d’Ebola en RDC depuis la déclaration de l’épidémie le 1er août 2018. C’est la dixième épidémie d’Ebola sur le sol congolais depuis 1976. Après évaluation, l’OMS a maintenu vendredi l’épidémie en cours en RDC comme une urgence sanitaire mondiale.

Organisée en partenariat avec l’OMS et le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC Afrique), la réunion des ministres de la Santé a regroupé la RDC, l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, le Soudan du Sud, l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie.

Parmi les voisins de la RDC, seul l’Ouganda a enregistré quatre cas d’Ebola sur son territoire.

Des milliers de personnes traversent chaque jour les frontières entre la République démocratique du Congo et ses neuf voisins.