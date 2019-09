La production d’or au Sénégal évaluée à 63.436 onces

La production d’or du Sénégal est évaluée à 63.436 onces au terme du deuxième trimestre 2019, selon une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) reçue lundi à APA« Bien que l’exploitation soit solide, elle est en baisse de 11,8% par rapport au premier trimestre de l’année et de 3,0% comparativement à la même période en 2018 », souligne la DPEE. Cette évolution négative reste liée à la faible teneur en or du minerai extrait, la demande globale du deuxième trimestre 2019 (+8,1%) et le cours du métal jaune (+0,3%, à 1309,4 US$/oz) ayant augmenté en glissement annuel, selon le World Gold Council (WGC).

L’escalade des tensions géopolitiques et le ton accommodant de la Fed et la BCE donnerait un coup de fouet à l’or qui constitue une alternative crédible face aux placements obligataires à faible rendement.

En cumul, la production d’or du Sénégal s’est bien orientée sur le premier semestre 2019 avec une croissance estimée à 4,6% par rapport à la même période de 2018. L’exploitation devrait atteindre la cible indicative de 2019, entre 215 000 et 230 000 onces.

Au même moment, le marché international se distingue par un renforcement des achats des banques centrales (+57,5%), des investisseurs (+2,5%) et des bijoutiers (+1,3%), dans un contexte de tumultes politiques et géopolitiques.