La presse béninoise à fond sur les décisions du Conseil des ministres

Les journaux béninois parus jeudi mettent l’accent sur les grandes décisions issues du Conseil des ministres, tenu la veille à Cotonou.« Construction d’infrastructures : La phase 2 du projet +Route des pêches+ lancée », informe le quotidien national La Nation.

Nos confrères expliquent que selon le Conseil des ministres, les travaux d’aménagement et de bitumage de la phase 2 vont de la fin de la phase 1 du projet +route des pêches+, dans la localité d’Adounko jusqu’à la bouche du Roy dans la commune de Grand Popo, en passant par la Porte du non-retour à Ouidah.

Sur ce, La Cloche ajoute : « Après la réussite éclatante de la 1ère phase, voici la phase 2 ». Selon ce quotidien, la réalisation de l’ouvrage permet de finaliser ce projet d’envergure du Programme d’action du gouvernement en vue de renforcer l’offre touristique des localités traversées.

« Talon en passe de réaliser ce projet cher au feu général Mathieu Kérékou », renchérit Le Routier.

De son côté, Bénin Intelligent parle « des travaux connexes pour le confort des usagers de l’aéroport de Cotonou », citant le communiqué du Conseil des ministres qui rapporte que « l’aéroport international Bernadin Cardinal Gantin de Cotonou va subir des aménagements qui vont donner une nouvelle dimension à l’ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, améliorer les services aux passagers et le conformer davantage aux standards internationaux ».

Les permis de construire et de démolir intéressent La Nation s’intéresse qui titre : « Une nouvelle réglementation entre en vigueur ». A en croire le journal, les décisions prises par le Conseil des ministres relatives aux permis de construire et de démolir soulagent les populations car, l’ambition du gouvernement est de faciliter les procédures d’instruction et de délivrance de ces documents administratifs et de définir le rôle des acteurs.