La Nouvelle PSP de Côte d’Ivoire réalise 33,5 milliards FCFA de chiffre d’affaires en 2018

Le chiffre d’affaires de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire ( Nouvelle PSP-CI), une institution qui assure la disponibilité des médicaments et autres intrants de santé à destination du service public sanitaire dans le pays, est passé de 27,9 milliards FCFA en 2017 à 33,5 milliards FCFA en 2018, a appris APA de source officielle sur place dans la capitale économique ivoirienne.L’information a été donnée vendredi à Abidjan par Pr Ange Désiré Yapi, le directeur général de cette institution qui a profité d’un atelier de formation des médias pour résumer l’évolution des indicateurs clés de la nouvelle PSP-CI .

Cet atelier visait notamment à instruire les journalistes sur notamment le circuit de distribution de la Nouvelle PSP-CI. Poursuivant, M. Yapi a passé en revue quelques résultats de son organisation sur la période 2014-2017.

A cet effet, relativement aux ressources humaines, il a souligné que l’âge moyen du personnel de la Nouvelle PSP-CI qui était de 35 ans, est passé à 39 ans en 2019. Dans la foulée, il a fait savoir les perspectives de son institution.

Au nombre de celles-ci, Pr Yapi a cité entre autres, la poursuite de la déconcentration des activités de distribution de la Nouvelle PSP-CI, le développement de la mise en place du centre de formation continue et la finalisation de la construction du système intégré de management QSE de la nouvelle PSP-CI.

La Nouvelle PSP Côte d’Ivoire est une association sans but lucratif (ASBL) créée le 04 octobre 2013. Elle a une mission de service public à finalité sociale consistant à assurer la disponibilité des médicaments essentiels et intrants stratégiques de santé à destination du service public sanitaire sur toute l’étendue du territoire nationale et garantir l’accessibilité des médicaments essentiels et intrants de santé de bonne qualité aux populations en Côte d’Ivoire.

La Nouvelle PSP-CI ambitionne à l’horizon 2020 d’être un pôle d’excellence dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest africaine ( UEMOA) en matière d’achat, de stockage et distribution de médicaments aux structures publiques de santé.