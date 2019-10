La Mauritanie lance un projet de réalisation de 51 réseaux hydrauliques

Un projet de réalisation de 51 réseaux d’adduction d’eau potable (AEP) au profit d’une centaine de villages et de 157 latrines publiques dans l’est mauritanien a été lancé, mercredi dans la ville de Nema (1.000 kilomètres à l’est de Nouakchott), a appris APA d’une source officielle.Financé à hauteur de 12 millions d’euros par l’Agence française de développement (AFD), ce projet comprend également une composante d’urgence relative à la réhabilitation de 49 autres réseaux d’AEP.

Il permettra notamment à quelque 78.000 personnes de bénéficier de l’eau potable et à plus de 170.000 citoyens de profiter des prestations de l’assainissement dans les milieux rural et semi-urbain dans les zones ciblées, a déclaré la ministre mauritanienne de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Naha Mint Mouknass.

La ministre qui supervisait le lancement du projet a expliqué que celui-ci s’inscrit dans le cadre du programme de développement d’urgence et du programme d’investissement prioritaire annoncés lors de la conférence des pays su Sahel en décembre 2018 à Nouakchott.

Mint Mouknass a aussi rappelé que son département travaille sur la modernisation de la stratégie nationale à l’horizon 2030 en vue de la réalisation des objectif de développement durable à travers l’exploration de davantage de ressources hydrauliques, le contrôle et l’exploitation des eaux de surface, l’amélioration de l’action des institutions et le renforcement des capacités administratives.