La lutte contre le Sida en Afrique nécessite 26 milliards de dollars (parlementaires)

Les parlementaires africains ont plaidé, jeudi à l’ouverture du sommet de haut niveau sur le financement du Sida et de la santé à Brazzaville, pour la mobilisation de quelque 26 milliards de dollars pour contrer les avancées de cette pandémie et l’éliminer du continent africain d’ici 2030.« La lutte contre le VIH/Sida nécessite la mobilisation de ressources importantes et les chiffres avancés sont de 26,2 milliards de dollars américains en 2020 et 22,3 milliards de dollars américains en 2030 », a indiqué le président du parlement congolais, Isidore Mvouba à l’ouverture de ce sommet.

Pour mobiliser ces fonds, Isidore Mvouba propose entre autres solution la mise en place d’une redevance numérique. Ces collègues parlementaires et autres responsables de l’ONU ont, de leur côté, plaidé pour une action concertée afin de ne plus regarder vers l’étranger pour trouver des financements.

L’Afrique subsaharienne demeure la partie du monde la plus touchée par cette maladie avec un taux de prévalence de plus de 70%.

Depuis l’apparition du Sida, près de 17 millions d’africains en ont été victimes.