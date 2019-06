La fête du Fitr célébrée ce mardi en Mauritanie

La fête du Fitr qui clôture le mois béni du Ramadhan est célébrée ce mardi en Mauritanie, selon la Commission nationale d’observation des croissants lunaires.« Le croissant lunaire du mois de Chewal 1440 de l’Hégire a été observé dans la nuit de lundi à mardi », a indiqué la Commission dans un communiqué de presse.

A cette occasion, la journée du mercredi a été décrétée fériée alors qu’une grâce présidentielle a été accordée à 109 détenus de droit commun.

Par ailleurs, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a prononcé à la même occasion un discours dans lequel il a appelé ses concitoyens à faire preuve de maturité politique et d’attachement à la patrie et à la démocratie.

Il les a invités à aborder l’élection présidentielle du 22 juin courant dans un esprit de compétition responsable et dans un climat de tolérance et de fraternité, loin de la crispation, de l’aigreur et des discours d’intolérance et de division.