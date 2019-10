La digitalisation des banques changera les habitudes (Banquier)

La digitalisation des banques changera les habitudes pour offrir plus de services rapides dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) où les banques sont en train de prendre le virage du digital, a estimé mercredi à Abidjan, un banquier dans un entretien à APA.Le digital apparaît comme une opportunité pour que les services bancaires soient plus simples à être utilisés efficacement par les populations.

«Dans la banque, la digitalisation va effectivement changer les habitudes. Peut-être que dans une équipe de dix personnes, on va se retrouver à cinq personnes. Mais ces cinq personnes vont faire un travail avec une meilleure valeur ajoutée c’est-à-dire que leur capacité sera mieux reconnue », a expliqué Vincent Istasse, Directeur général de la filiale ivoirienne de Bank of Africa (BOA).

« Avec la digitalisation, la banque pourra offrir plus de services rapidement. C’est pourquoi, nous venons de lancer BOAweb qui est une solution digitale principalement destinée aux entreprises et une autre solution smartphone destinée aux particuliers », a-t-il ajouté.

Ce lancement a été un prétexte pour présenter et expliquer l’offre et la stratégie digitale du Groupe dont le Directeur général adjoint, Abderrazzak Zebdani a souligné que «le digital permet aux entreprises de construire une autre relation avec les banques, plus simple et plus efficace, leur permettant de mieux se concentrer sur les affaires ».

« BOA aborde le digital avec la volonté d’apporter à sa clientèle notamment entreprise des services plus fluides, une plus grande réactivité et des réponses plus rapides », a jouté Vincent Istasse.

Le Groupe BOA majoritairement détenu par BMCE Bank (anciennement Banque marocaine du Commerce extérieur), 3ème banque dans le royaume est aujourd’hui présent dans 18 pays dont huit de l’Afrique de l’Ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal.

Il est également présent dans huit pays en Afrique de l’Est et dans l’océan Indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda) en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France.