La Côte d’Ivoire abritera en 2020 le Forum mondial «Investir dans le tourisme en Afrique»

La Côte d’Ivoire a été désignée pour abriter en 2020 le premier Forum mondial «Investir dans le tourisme en Afrique» qui mobilisera plus de 3000 participants.La décision a été prise la semaine dernière à la 23è Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) tenue à Saint-Pétersbourg en Russie, rapporte le ministère ivoirien du Tourisme et des loisirs dans une notre reçue à APA, mardi.

« Cet évènement qui réunira des investisseurs, des bailleurs et des fonds de soutien permettra à ceux-ci de découvrir notre pays riche de sa diversité », souligne le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, se félicitant de la «confiance» de la communauté internationale « en l’industrie touristique et des loisirs de la Côte d’Ivoire.

Ce Forum, précise-t-il, « permettra à cet important secteur de saisir les opportunités, de vendre ses atouts et de tirer profit de la présence massive de tant d’investisseurs privés et multilatéraux, bailleurs, fonds d’investissements, banques… ».

Pendant une semaine, la Côte d’Ivoire, deviendra au cours de ce rendez-vous, la capitale mondiale de l’économie touristique avec les acteurs mondiaux et la presse internationale, conclut M. Fofana.

Jusque-là, le seul forum du genre dénommé Investour se tient chaque année à Madrid en Espagne qui abrite le siège de l’OMT, en marge de l’un des plus grand Salon mondial dédié au tourisme dénommé Fitur.

Le tourisme a affiché 10,5% du Produit intérieur brut (PIB) dans le monde en 2018, démontrant ainsi que ce secteur est désormais un pilier essentiel de l’économie mondiale.