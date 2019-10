La communauté internationale s’engage dans la présidentielle bissau-guinéenne

Une mission de haut niveau, composée d’émissaires de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), des Nations Unies, de l’Union Africaine (UA) et de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), s’est rendue en Guinée Bissau pour échanger avec la classe politique sur l’élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain.Arrivés dimanche dernier à Bissau, les émissaires ont eu une réunion, hier lundi, avec Aristides Gomes. Au sortir de cet entretien, le Premier ministre bissau-guinéen a annoncé l’engagement de la communauté internationale à soutenir son pays dans l’organisation de cette joute électorale.

La mission de haut niveau a aussi discuté avec la ministre des Affaires étrangères, les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et les candidats à la présidentielle. Les émissaires ont souligné au cours des discussions « la nécessité » de tenir la présidentielle à date échue.

La Cedeao, en septembre dernier lors de sa précédente mission en Guinée-Bissau, avait soutenu que l’actuel gouvernement doit rester en place jusqu’à l’élection présidentielle conformément aux décisions du dernier Sommet des chefs de l’État et de gouvernement de l’organisation communautaire. En outre, la Cedeao a souhaité qu’on maintienne la liste électorale utilisée lors des législatives de mars dernier.

La présidentielle doit avoir lieu le 24 novembre et un éventuel second tour est prévu le 29 décembre. Au total, 19 candidatures devraient être soumises à l’approbation de la Cour Suprême. Cette juridiction va publier, le 15 octobre prochain, la liste définitive des candidats dans laquelle devraient figurer Umaro Sissoco Embalo, Jose Mario Vaz, Nuno Gomes Nabian et Carlos Gomes Júnior.