La Chine va augmenter ses importations en provenance du Mozambique

La Chine prévoit d’importer 60.000 tonnes de tabac et d’autres cultures du Mozambique à partir de 2020, a déclaré vendredi le président mozambicain Filipe Nyusi.S’exprimant lors d’un rassemblement dans la province riche en minerais de Cabo Delgado, M. Nyusi a indiqué que la deuxième économie mondiale a également indiqué qu’elle importerait 15.000 tonnes de macadamia, 30.000 tonnes de noix de cajou, 150.000 tonnes de sésame et 200.000 tonnes de haricots dès l’an prochain.

Il a ajouté que la hausse des exportations vers la Chine est le résultat de son offensive de charme diplomatique qui l’a amené à séduire les investisseurs pour explorer les opportunités d’affaires au Mozambique.

Le Mozambique et la Chine entretiennent des liens politiques et économiques de longue date et l’Empire céleste est actuellement l’une des principales sources d’investissements étrangers directs dans ce pays d’Afrique australe.