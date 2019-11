La banque marocaine Attijariwafa et African Guarantee Fund s’allient en faveur de la femme entrepreneure

Le groupe marocain Attijariwafa bank et le groupe African Guarantee Fund, fonds majeur en Afrique, ont signé un mémorandum d’entente, en marge du Global Gender Summit qui se déroule du 25 au 27 novembre à Kigali (Rwanda).

.Cette convention permettra au groupe Attijariwafa bank de soutenir la femme entrepreneure en bénéficiant de garanties de portefeuille d’une part, et d’apporter un soutien technique, en partenariat avec African Guarantee Fund, aux PME dans tous les pays de présence du Groupe de l’autre, indique mercredi un communiqué du groupe marocain.

Selon le Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, la signature de ce mémorandum est la concrétisation d’un partenariat fort entre deux grands Groupes très impliqués dans le développement de l’Afrique. « Notre Groupe a toujours accompagné les entrepreneurs et notamment la femme entrepreneure fortement engagée dans nos sociétés africaines », a-t-il rappelé.

« African Guarantee Fund, en tant qu’acteur majeur dans le soutien de la PME africaine, est le partenaire idéal pour développer davantage notre soutien à l’entrepreneuriat féminin en Afrique », a-t-il ajouté.

De son côté, le Directeur Général du groupe African Guarantee Fund, Félix Bikpo a affirmé que de ce MoU est l’expression de la forte volonté du groupe African Guarantee Fund de soutenir la PME africaine.

Son financement est d’autant plus important, connaissant le rôle qu’elle joue dans les économies africaines. « Nous collaborons déjà avec le groupe Attijariwafa bank et sommes heureux de voir l’élargissement de ce partenariat à d’autres pays », s’est-il félicité.

Attijariwafa bank est le premier groupe à l’échelle du Maghreb et de la région Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et un acteur de référence au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Avec plus de 20.000 collaborateurs, le Groupe est présent dans 25 pays en dehors du Maroc, dont 14 pays africains, et compte près de 10 millions de clients.

Le Groupe dispose du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense en Afrique avec 5.024 agences. Depuis 2010, Attijariwafa bank a investi plus de 1 milliard de dollars sur le continent africain.