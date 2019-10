La BAD reçoit un prix international d’excellence en matière de passation de marché

La Banque africaine de développement ( BAD) a reçu vendredi à Abidjan le prix d’excellence CIPS ( Chartered Institute of procurement &supply) « en matière de passation de marché au niveau avancé argent », une distinction internationalement reconnue, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Avec cette distinction, la BAD devient ainsi la première banque multilatérale de développement au monde à recevoir ce prix. Le programme d’excellence du prix CIPS en matière d’approvisionnement est un programme internationalement reconnu pour l’amélioration qu’il apporte aux performances.

Il est attribué après examen des procédures d’approvisionnement et de gestion des fournisseurs d’une organisation et en faisant ressortir les façons dont il est possible de les améliorer et de les rendre plus efficaces.

« A la Banque africaine de développement, on doit être primé partout. Ce n’est que le commencement», s’est félicité Akinwumi Adesina, le président de la BAD après réception de cette certification lors d’une cérémonie.

Poursuivant, il a encouragé ses collaborateurs à travailler afin d’obtenir après le niveau argent, les niveaux Or et Platinium du prix CIPS. Avant lui, Stella Addo, la représentante de CIPS a estimé que l’obtention de ce prix par la BAD prouve que cette institution est l’une des leaders du continent.

Le CIPS est le plus important organisme mondial de représentation des professionnels de la gestion des achats et approvisionnements. Il dispose de bureaux partout dans le monde y compris en Afrique.

La BAD s’est vue décerner ce second prix de niveau supérieur dans le cadre du programme d’excellence du CIPS, en matière d’approvisionnement pour avoir réussi à faire évoluer ses processus institutionnels relatif aux approvisionnements, en déplaçant leur importance opérationnelle vers la gestion et la stratégie, et en renforçant leurs performances, leurs capacités et leurs valeurs.